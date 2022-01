Saturati-va de goluri!

Contrar traditiei, derbiul FCSB - CFR s-a incheiat cu un spectaculos scor de 3-3Formatia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat, duminica, in deplasare, scor 3-3 (1-2), cu a doua clasata, FCSB, intr-un meci din etapa a XXII-a campionatului, in care gazdele au inscris ultimul gol dupa minutul 90. Gazdele au deschis scorul in min. 24 de catre Octavian Popescu, cu un sut spectaculos din afara careului.Insa pana la pauza, clujenii au marcat de doua ori ('21 si '40) in urma unor faze fixe, ... citeste toata stirea