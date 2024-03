Scandalul din jurul echipei Red Bull (Formula 1) tinde sa explodeze

Jos Verstappen, tatal triplului campion mondial de Formula 1 Max Verstappen, a declarat ca echipa Red Bull va "exploda" daca seful echipei, Christian Horner, care a fost recent exonerat de acuzatiile de "comportament inadecvat" fata de o angajata, va ramane in functie.Jos Verstappen, tatal triplului campion mondial de Formula 1 Max Verstappen"Vor exista tensiuni in echipa atata timp cat el va ramane in functie", a declarat fostul pilot olandez de F1 pentru suplimentul sportiv al ... citește toată știrea