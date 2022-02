Scandalul Kurt Zouma: Fratele francezului, Yoan, a fost suspendat de clubul sau din liga a cincea engleza

Clubul Dagenham & Redbridge FC, din liga a cincea engleza, a anuntat, joi, ca l-a suspendat pe fotbalistul Yoan Zouma, ca urmare a scandalului in care este implicat fratele acestuia, care a fost filmat lovindu-si pisica."Yoan a fost contactat in aceasta saptamana de Societatea Regala de Prevenire a Cruzimii fata de Animale pentru a colabora in ancheta si coopereaza total cu ei. Insa Dagenham & Redbridge FC ar vrea sa reitereze din nou: condamna orice forma de cruzime fata de animale si ... citeste toata stirea