Schimbare importanta la Rapid: Dan Sucu, noul actionar al clubului din Giulesti

Dan Sucu este noul actionar al FC Rapid Bucuresti, acesta urmand a detine 50% din actiunile clubului, celelalte 50% fiind detinute de Victor Angelescu."Ne dorim ca Rapid sa redevina o echipa puternica, care an de an sa lupte cu sanse reale la castigarea titlului din Liga 1. Si, de ce nu, speram pe viitor sa ne aduca satisfactiile dorite si in competitiile europene.Da, ne-am dori mult ca toti fanii Rapidului sa fie din nou mandri de performantele echipei. Si tot pentru fanii nostri, ne vom ... citeste toata stirea