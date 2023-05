Stefan Radu, care s-a retras, duminica, pe Olimpico, din fotbal, a transmis o scrisoare emotionanta fanilor echipei Lazio, carora le-a multumit pentru tot sprijinul oferit de-a lungul anilor. "Fanilor echipei Lazio, va multumesc tuturor pentru ca ati fost prezenti in aceasta zi foarte importanta pentru mine.Am petrecut mai mult de 15 ani alaturi de voi. Spun "alaturi de voi" pentru ca pe teren, cand am intrat, am avut acelasi suflet ca si voi: sufletul unui fan al lui Lazio. Cu acest tricou ... citeste toata stirea