Scrisoarea lui Iordanescu catre suporterii echipei nationale: "Continuam tocmai pentru ca am incredere in jucatori"

Selectionerul Edward Iordanescu a transmis o scrisoare suporterilor echipei nationale, in care afirma ca a decis sa continue deoarece are incredere in jucatori si in calificarea la turnee finale.Redam continutul intregral al scrisorii transmise de selectioner:"Intai de toate, va multumesc tuturor celor care sustineti echipa nationala si cu atat mai mult celor care ati fost alaturi de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru conteaza enorm pentru jucatori, aveti capacitatea de a aduce ... citeste toata stirea