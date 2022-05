Se misca apele la rugby

Fetele castiga pe linie, baietii au batut la Barlad cu 52-7Rugbiul iesean traieste o primavara frumoasa: echipa feminina de rugby in VII a Politehnicii a castigat a doua etapa a campionatului national iar baietii de la rugbiul mare n-au avut mila de megiesii barladeni. Si cum o sintagma universala spune "ladies first!" sa incepem cu fetele: A doua etapa turneu a Campionatului feminin de rugby in 7 s-a disputat sambata, pe stadionul Tepro din Iasi. Elevele lui Neculai Tarcan si Gabriela ... citeste toata stirea