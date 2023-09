Politehnica Iasi revine astazi, in cursul diminetii, la antrenamente, dupa ziua libera avuta luni, la finalul cantonamentului de la Piatra Neamt derulat saptamana trecuta, de joi pana duminica.Pana la disputa cu FC Botosani, de lunea viitoare, antrenorul Leo Grozavu va coordona pregatirile elevilor sai in Copou, cu exceptia zilei de maine, cand Poli va juca un meci amical la Vaslui, cu echipa locala CSM, care activeaza in Liga a III-a.In perioada urmtoare, tehnicianul poate sa planifice ... citeste toata stirea