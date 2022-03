Selectionata Egiptului a pierdut calificarea la Cupa Mondiala din cauza laserilor din tribuna

Senegalul a obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Qatar, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, dupa executarea loviturilor de departajare, reprezentativa Egiptului, in mansa a doua a fazei a treia a preliminariilor africane.Dupa 0-1 in tur, Boulaye Dia a marcat in minutul 3 al meciului de la Diamniadio si a restabilit egalitate in cele doua manse. Pana la finalul prelungirilor nu s-a mai marcat, astfel ca s-a trecut le executarea loviturilor de departajare.Tintiti de lasere din ... citeste toata stirea