Antrenorul Gareth Southgate a declarat ca echipa Angliei "nu este acolo unde trebuie sa fie" dupa victoria de vineri cu 2-0 in fata Maltei, dar a refuzat sa ii critice pe jucatori din cauza programului epuizant.Autogolul lui Enrico Pepe si reusita lui Harry Kane din minutul 62 au adus victoria Angliei in meciul de calificare la Euro 2024. Dar echipa lui Southgate, care era deja calificata pentru turneul din vara anului viitor, a avut o prestatie sub asteptari. "Nu am atins inaltimile pe care