Selectionerul Olandei, Louis van Gaal, a anuntat, duminica seara, ca sufera de cancer de prostata, informeaza L'Equipe.Antrenorul in varsta de 70 de ani a facut deja 25 de de sedinte de radioterapie, unele chiar in timpul actiunilor echipei nationale. Jucatorii nu stiau de starea de sanatate a lui Van Gaal."Nu am vrut sa le spun ... citeste toata stirea