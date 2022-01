Semifinale pe fuga

Ashleigh Barty si Danielle Collins au castigat in mod expeditiv meciurile cu Madison Keys, respectiv,Iga Swiatek si s-au calificat in ultimul act la Australian Open. La dublu masculin, finala a ajuns o afacere "Aussie"Jucatoarea australiana Ashleigh Barty s-a calificat, ieri, pentru prima oara in cariera in finala Australian Open, fara set pierdut. Ea este prima australianca in finala dupa 42 de ani, de la Wendy Turnbull, care a fost invinsa in ultimul act de Hana Mandlikova, in 1980. ... citeste toata stirea