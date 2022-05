Sepsi a castigat Cupa Romaniei. Va juca in turul doi preliminar al Conference League

Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a castigat, joi seara, pentru prima data Cupa Romaniei, invingand in finala, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari.Joi seara, pe stadionul Giulesti, golurile invingatorilor au fost marcate de Stefanescu '22, '38. Pentru FC Voluntari a inscris Dumitrescu de la Sepsi, in minutul 90+5, in propria poarta.Ca urmare a succesului de joi, Sepsi va juca in turul doi preliminar al Conference League.La meci au asistat 8.128 de spectatori.Imnul Romaniei a fost cantat ... citeste toata stirea