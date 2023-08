Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe s-a calificat, joi, in play-off-ul Conference League, invingand in deplasare echipa din Kazahstan Aktobe, scor 1-0, in mansa secunda a turului trei preliminar. In meciul tur, scorul a fost 1-1.Meciul de la Aktobe, dintre vicecampioana Kazahstanului si Sepsi a inceput cu cele doua echipe tatonandu-se. Safranko si-a reglat tirul in minutul 27, cu o lovitura de cap pe langa poarta, iar minutul 29 a adus cea mai mare ocazie de pana atunci, China a sutat din careu, ... citeste toata stirea