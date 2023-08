Echipa FC Hermannstadt a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul disputat in compania formatiei Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a sasea a Superligii.Sibienii au inceput mai bine meciul de la Sf. Gheorghe si au avut cateva ocazii bune in prima repriza, inclusiv un gol anulat pentru ofsaid la Daniel Paraschiv (min. 14). Scorul a fost insa deschis de Sepsi, care a marcat in minutul 45, prin Kallaku, cu un sut din careu. Golul a fost analizat in camera VAR inainte de a fi ... citeste toata stirea