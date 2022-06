Serena Williams revine si va juca la Wimbledon. Cum si-a anuntat vedeta prezenta

La un an de la abandonul din primul tur de la Wimbledon de anul trecut, Serena Williams isi va face revenirea pentru editia din 2022. Pe contul ei de Instagram, vedeta americana a dat "intalnire" la Wimbledon, turneu pe care l-a castigat de sapte ori in cariera."SW (pentru Serena Williams) si SW 19 (codul postal pentru Wimbledon). E o intalnire! Ne vedem acolo ", a scris, sub o fotografie in care apare cu pantofii ei de sport pe gazon.In 2021, a trebuit sa abandoneze din cauza unei ... citeste toata stirea