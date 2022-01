Fundasul central spaniol al echipei PSG, Sergio Ramos, s-a accidentat la gamba si nu va evolua in meciul cu Nice, programat, luni, in optimile de finala ale Cupei Frantei, informeaza lequipe.fr.Jucatorul de 35 de ani este incert si pentru jocul cu Real Madrid, programat la 15 februarie, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Spaniolul a suferit de o ... citeste toata stirea