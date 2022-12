Serie B: Pisa si Morutan - victorie la Ferrara; Parma si Man - doar egal la Venezia

Echipa italiana Pisa, cu Marius Marin si Olimpiu Morutan titulari, a invins luni, in deplasare, formatia Spal Ferrara, scor 1-0; Parma, cu Dennis Man titular, a condus cu 2-0 la Venezia, dar a fost egalata si scorul final a fost 2-2.Pisa s-a impus in deplasarea de la Ferrara cu 1-0, prin golul reusit de Giuseppe Sibilli. Marius Marin si Olimpiu Morutan au fost integralisti si au primit, ambii, cate un cartonas galben. Adrian Rus a ramas pe banca, rezerva neutilizata. Pisa este pe locul 5 in ... citeste toata stirea