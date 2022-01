Si Jaqueline Cristian este in turul al doilea al Australian Open

Jaqueline Cristian, locul 69 WTA, prezenta in premiera pe tabloul principal al unui grand slam, s-a calificat in turul al doilea al Australian Open. Cristian, 23 de ani, a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-4, pe belgianca Greet Minenn, locul 84 WTA, dupa un meci de o ora si 42 de minute.Sapte break-uri au fost inregistrate in setul secund, in care romanca a fost condusa cu 3-1, dar a reusit sa se impuna pana la urma. Jaqueline Cristian va evolua in mansa a doua impotriva americancei ... citeste toata stirea