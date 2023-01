Sicriul cu trupul neinsufletit al "Regelui" Pele a parasit spitalul din Sao Paulo si a ajuns la stadionul Vila Belmiro din Santos

Sicriul cu trupul neinsufletit al "Regelui" Pele a parasit, luni, in zori, spitalul Albert Einstein din Sao Paulo si a ajuns la stadionul Vila Belmiro din Santos, unde va fi tinut un priveghi de 24 de ore pana la inmormantarea de marti.Cortegiul funerar, care a parcurs cei 80 de kilometri in doua ore, a fost escortat de la spital la stadion de Politia Militara.Mai muti fani s-au strans in fata stadionului Vila BelmiroPe stadionul Vila Belmiro, unde a marcat 288 din cele 1.282 de goluri ... citeste toata stirea