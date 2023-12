Saptamana trecuta, in plenul Consiliului Local Iasi, seful consilierilor PSD, Bogdan Crucianu, care este secretarul Comisiei pentru Sport si Tineret din cadrul CL, a propus infiintarea unei comisii la nivelul Primariei care sa discute despre preluarea marcii si palmaresului clubului de traditie al Iasului, Politehnica.Infiintata in 1945, gruparea s-a retras din competitiile interne in 2010, in loc aparand Tricolorul Breaza, care a fost numit, dupa mutarea in Copou, tot Politehnica. ... citeste toata stirea