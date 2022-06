Silviana Sfiringu, medalie de bronz la paralele, la Cupa Mondiala Challenge de la Osijek

Gimnasta Silviana Sfiringu a obtinut, sambata, medalia de bronz in finala la paralele, la Cupa Mondiala Challenge de la Osijek.Sfiringu a fost notata cu 12.466, nota mai mica decat in calificari, cand a obtinut 12.633. Medalia de aur a revenit sportivei ungare Zoja Szekely (13.800), urmata pe podium de Sarah Voss (Germania, 12.800). Silviana Sfiringu este calificata si in finala de la barna, de duminica, alaturi de Ana Maria Barbosu. In calificari, Sfiringu a obtinut nota 12.266, iar Ana ... citeste toata stirea