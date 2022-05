Simona a explicat de ce s-a chinuit cu Schunk

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) e in turul II de la French Open, insa calificarea n-a fost nicidecum o formalitate si a venit dupa o confruntare care s-a dus in trei seturi.*A fost un start mai putin bun din partea mea, dar conteaza ca am revenit si am luat primul set. Mi-am gasit ritmul, m-am simtit mult mai bine dupa acele game-uri. In setul doi, la 1-0 puteam sa-mi iau serviciul, dar am pierdut si am cazut putin moral.*Dar conteaza foarte mult faptul ca in setul trei am reusit sa-mi ... citeste toata stirea