Simona cade, Jaqueline urca

Halep a fost eliminata la Doha in primul tur de o jucatoare in forma modesta, Caroline Garcia * in conditiile in care Irina Begu si Sorana Cirstea n-au mai putut face fata unor jucatoare puternice, Jaqueline Cristian a obtinut victoria carierei, dispunand de Elena Ribakina din KazahstanSimona Halep (27 WTA) a fost invinsa, ieri in primul tur al Qatar Open, cu scorul de 4-6, 3-6, de jucatoarea franceza Caroline Garcia (76 WTA), beneficiara a unui wild card.Evolutia slaba a Simonei Halep din ... citeste toata stirea