Simona, cosmetizeaza-ti serviciul!

Declaratie spumoasa a jucatoarei romane dupa ce s-a calificat, la capatul unui meci infernal cu elvetianca Viktorija Golubic, in semifinalele turneului de la Melbourne *Simona a ajuns si in finalaSimona Halep (20 WTA), a doua favorita, s-a calificat in semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1, dupa ce a invins-o, ieri noapte cu scorul de 6-2, 5-7, 6-4, pe elvetianca Viktorija Golubic, locul 43 WTA. Simona Halep a fost aproape sa piarda un meci pe care l-a avut in mana, conducand cu 6-2, ... citeste toata stirea