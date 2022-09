Jucatoarea Simona Halep se afla pe locul 9, dupa o coborare de doua locuri, in clasamentul WTA dat publicitatii, luni, dupa US Open, turneu la care romanca a fost eliminata in primul tur.Halep are 3025 de puncte. Urmatoarea romanca din clasament este Sorana Cirstea, care a coborat de pe locul 37 pe 38, cu 1330 puncte.Irina Begu a urcat de pe 42 pe 41, cu 1294 puncte, iar Ana Bogdan a urcat de pe 69 pe 65, cu ... citeste toata stirea