Simona Halep a cazut patru pozitii, pana pe locul 27 WTA

Simona Halep a coborat patru pozititii, pana pe locul 27 cu 1.832 de puncte, in clasamentul dat publicitatii, luni, de WTA. Alexandra Cdantu-Ignatik isi continua ascensiunea in ierarhie, ajungand pe locul 167, cu 404 puncte, dupa o urcare de 16 locuri, iar Ana Bogdan a revenit in Top 100, pe locul 99, cu 710 puncte, dupa o urcare de doua pozitii.Elena-Gabriela Ruse a urcat trei pozitii, pana pe 56, cu 1.056 de puncte, cel mai bun loc din cariera.Romancele din Top 200 WTA ocupa urmatoarele ... citeste toata stirea