Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, a iesit din top 1000 WTA, dupa ce a coborat 562 de locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii luni. Ea este acum pe locul 1140, cu 10 de puncte.Sorana Cirstea este jucatoarea romana cel mai bine clasata, in urcare un loc, fiind pe 30, cu 1405 puncte.Dupa o cadere de un loc, Irina Begu este pe 40, cu 1197 puncte.Pe locul 59 se mentine Ana Bigdan, cu 952 de puncte.Jaqueline Cristian ... citeste toata stirea