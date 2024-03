Simona Halep a revenit in tara: A fost o veste minunata. Imi doresc sa joc la Olimpiada

Simona Halep a revenit miercuri noaptea in Romania si a declarat, la Aeroportul Henri Coanda, ca a primit decizia TAS cu mare bucurie. Ea spera sa joace pentru Romania la Jocurile Olimpice. Ea se afla la Dubai in momentul in care a aflat decizia Tribunalului de la Lausanne."Am primit vestea foarte bine. A fost o veste minunata, asa cum visam. Asa a trebuit sa fie. Adevarul a iesit la suprafata. In sinea mea, mereu am stiut ca nu am facut nimic si ca nu am luat nicio substanta interzisa ... citește toată știrea