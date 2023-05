Simona Halep a anuntat, luni seara, in social media, ca Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a cerut o noua amanare a audierii in cazul sau, relateaza News.ro. Halep considera ca ITIA a dat dovada de ipocrizie, deoarece declara ca este hotarata sa aiba o comunicare intr-o maniera empatica, eficienta si "in timp util" cu ea, desi in acelasi timp cerea oficial amanarea audierii."Sunt din nou extrem de socata si dezamagita de atitudinea ITIA. In timp ce ITIA, prin ... citeste toata stirea