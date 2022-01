Simona Halep: Am fost nervoasa, am fost nesigura ca pot juca un tenis bun azi

Simona Halep a recunoscut ca a fost nervoasa si nesigura la primul meci jucat la actuala editie a Australian Open, dar a precizat ca spera ca nivelul evolutiei ei sa se imbunatateasca pe zi ce trece."Este intotdeauan dificil primul meci al turneului, am fost nervoasa, am fost nesigura ca pot juca un tenis bun azi, dar in final am castigat si asta ma face foarte fericita. Starea asta a venit de la accidentarile pe care le-am avut anul trecut, asa ca increderea mea nu a fost foarte ridicata la ... citeste toata stirea