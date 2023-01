Simona Halep ar fi identificat produsul vinovat pentru testul antidoping picat

Simona Halep isi cauta dreptatea in justitie, iar ultima veste din tabara fostei lidere WTA indica faptul ca sportiva ar fi identificat produsul care a facut-o sa pice testul antidoping de la US Open 2022.Romanca este pentru moment suspendata provizoriu din tenis ca urmare a unui test pozitiv cu Roxadustat (efectuat pe durata US Open 2022).Conform Prosport, Simona si echipa ei ar fi identificat si precizat numele producatorului care i-a oferit suplimentul nutritiv contaminat.In plus, ... citeste toata stirea