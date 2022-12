Simona Halep are un as in maneca in scandalul de dopaj: "O alta persoana a recunoscut"

Tenismena Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) isi pregateste intens apararea in scandalul de dopaj care i-a afectat cariera, romanca find testata pozitiv cu roxadustat la US Open 2022.Conform Prosport, avocatii Simonei Halep au stabilit o strategie prin care sa invoce "circumstante exceptionale", incercand sa dovedeasca faptul ca substanta interzisa a ajuns in alimentatia Simonei fara voia sa."Lipsa vinovatiei sau neglijentei Simonei, care a fost sabotata neintentionat", ar fi principalul as din ... citeste toata stirea