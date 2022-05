Simona Halep continua sa uimeasca

Dupa ce a invins-o pe Cori Gauff, ea da piept in sferturi la Madrid cu tunisianca Ons JabeurSimona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat, ieri in sferturile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-4, 6-4, in 77 de minute, pe jucatoarea americana Cori Gauff (16 WTA). Aceasta este victoria cu numarul 30 la turneul spaniol pentru fostul lider WTA. Doar Petra Kvitova din Cehia are mai multe, 32. Cele doua jucatoare au oferit un meci echilibrat pe arena "Manolo Santana"de la ... citeste toata stirea