Simona Halep debuteaza marti la Roland-Garros. Ora de start a meciului

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Roland-Garros au anuntat programul de marti, in primul tur al tabloului feminin urmand sa evolueze si trei romance, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara.Simona Halep (30 ani, 19 WTA), campioana la Roland Garros in 2018 si finalista in 2014 si 2017, o va intalni in primul tur pe nemtoaica Nastasja Schunk, ajunsa pe tablou din postura de "lucky loser" dupa retragerea croatei Ana Konjuh.Meciul Halep - Schunk e al treilea al zilei pe arena ... citeste toata stirea