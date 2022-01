Simona Halep, despre cazul Novak Djokovici: A fost o situatie dificila pentru toata lumea

Simona Halep a declarat, marti, ca ea este pro-vaccinare si considera ca situatia in care s-a aflat Novak Djokovici, expulzat din Australia pentru ca a intrat in tara nevaccinat, a fost una dificila pentru toata lumea."Eu am fost tot timpul pro-vaccin pentru ca m-am si vaccinat atunci cand a trebuit, chiar de la inceput. Eu am ascultat opinia specialistilor, doctorilor si sunt in totalitate de acord cu ei. Cred ca este vorba despre ceva global si nu pot eu, care nu ma pricep la asa ceva, ... citeste toata stirea