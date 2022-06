Simona Halep, locul 20 mondial si favorita 2, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.Halep a invins-o in sferturi pe sportiva din Marea Britanie Katie Boulter, locul 141 WTA, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute In penultimul act, Halep o va intalni pe castigatoarea meciului Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 32 WTA) - ... citeste toata stirea