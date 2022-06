Simona Halep, castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, a declarat ca simte ca in cariera mai poate reusi multe si precizat ca este increzatoare, informeaza site-ul oficial al competitiei."Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana mai buna, o jucatoare mai buna, asa ca abia astept. Ma simt bine. Sunt increzatoare. Am avut meciuri bune saptamana trecuta ... citeste toata stirea