Simona Halep: M-am antrenat bine, am inceput bine, dar m-am panicat, nu stiu de ce s-a intamplat

Simona Halep a afirmat ca s-a panicat la meciul pierdut, scor 6-2, 2-6, 1-6, cu jucatoarea chineza Qinwen Zheng, locul 74 WTA, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, informeaza eurosport..ro."A fost doar un meci de tenis, trebuie sa trec peste. M-am antrenat bine, am inceput bine, dar m-am panicat, nu stiu de ce s-a intamplat, nu a existat un motiv pentru care sa am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a intamplat acum. Se poate sa fie pus prea multa presiune pe ... citeste toata stirea