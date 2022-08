Simona Halep o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia in finala turneului de la Toronto

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Beatriz Haddad Maia in finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce brazilianca a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-4, 7-6 (4), in a doua semifinala de sambata.Pliskova a reusit 9 asi in acest meci, dar a facut si 6 duble greseli, fata de cinci ale braziliencei. Haddad Maia a fost mai buna cu al doilea serviciu si a avut un procentaj superior la mingile de break salvate. ... citeste toata stirea