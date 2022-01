Simona Halep, pentru a saptea oara in optimile de finala ale Australian Open, dupa o noua victorie scurta

Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, s-a calificat pentru a saptea oara in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA. Simona Halep a declarat, sambata, dupa ce a invins-o pe Danka Kovinici in turul al treilea al Australian Open, ca este foarte multumita de modul in care a jucat.Simona Halep a facut un nou meci solid la Melbourne Park, confirmand forma buna in care se afla. Totusi, ... citeste toata stirea