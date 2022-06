Simona Halep s-a calificat in sferturi la Birmingham. Ea a jucat cu britanica Harriet Dart

Simona Halep, locul 20 mondial si favorita 2, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.Halep a invins-o in optimi pe britanica Harriet Dart, locul 106 WTA, scor 6-3, 6-2, intr-o ora si doua minute. Dart a condus cu 2-0 in primul set. In runda urmatoare, Simona Halep o va intalni pe sportiva din Marea Britanie Katie Boulter, locul 141 WTA.Tot miercuri, a acces in sferturi Sorana ... citeste toata stirea