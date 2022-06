Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, a invins-o pe sportiva ucraineana Lesia Tsurenko, numarul 116 WTA, scor 6-1, 6-4, si s-a calificat in turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham.Simona Halep a inceput cu break primul set si apoi a continuat in acelasi mod, adjudecandu-l cu 6-1, dupa 31 de minute. In setul 2, Halep a fost condusa cu 3-1, dar a ... citeste toata stirea