Simona Halep se mentine pe locul 21 WTA, Gabriela Lee a urcat 84 de pozitii, pana pe locul 150 WTA

Simona Halep se mentine pe locul 21 in clasamentul WTA, cu 2.067 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, in timp ce Gabriela Lee (fosta Talaba) a urcat 84 de pozitii pana pe locul 150, cel mai bun din cariera, dupa ce a castigat turneul ITF de 100.000 de dolari de la Bonita Springs.Lee, 26 de ani, a invins-o, in finala cu scorul de 6-1, 6-3, pe poloneza Katarzyna Piter, locul 542 WTA.Jucatoarele romane din Top 200 ocupa urmatoarele locuri:21. Simona Halep - 2.067 puncte;26. ... citeste toata stirea