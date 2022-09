Simona Halep se mentine pe locul 9 in clasamentul WTA. Ce locuri ocupa Irina Begu, Ana Bogdan sau Jaqueline Cristian

Irina Begu, Ana Bogdan si Jaqueline Cristian au inregistrat urcari spectaculoase in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, unde Simona Halep se mentine pe locul 9.Halep are 3025 de puncte. Urmatoarea romanca din clasament este Irina Begu, care a urcat 11 locuri si este pe 33, dupa ce a castigat Tiriac Foundation Trophy. Begu are 1424 puncte.Sorana Cirstea, care a coborat de pe locul 38 pe 39, cu 1300 puncte. Semifinalista la Portoroz, ... citeste toata stirea