Simona Halep si-a luat antrenor strain in probe. Numele surpriza ales de romanca

Simona Halep, care s-a despartit de Adrian Marcu si Daniel Dobre dupa revenirea de la Australian Open 2022, si-a gasit un nou antrenor.Dupa despartirea de Adrian Marcu si Daniel Dobre, Simona Halep si-a gasit antrenor. Romanca de pe locul 23 WTA va fi pregatita in urmatoarea perioada de Piotr Sierzputowski, cel care a antrenat-o in ultimii ani pe Iga Swiatek.Conform presei internationale, polonezul in varsta de 29 de ani a fost angajat in probe. El o va insoti pe Simona Halep la urmatoarele ... citeste toata stirea