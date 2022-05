Simona Halep si-a luat revansa in fata lui Alize Cornet si s-a calificat in turul al doilea la Roma

Simona Halep, locul 21 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe frantuzoaica Alize Cornet, locul 34 WTA, in turul I al turneului de la Roma.Cornet a inceput meciul cu Halep la fel cum l-a abordat pe cel castigat in fata ei in optimile de finala ale Australian Open. Frantuzoaica a fost ofensiva din start, a jucat numai stanga-dreapta si a rupt ritmul cu lovituri scurte. Numai ca romanca s-a prezentat mult mai bine pe arena Pietrangeli decat in ianuarie, la Melbourne. In primul rand, ... citeste toata stirea