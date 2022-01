Simona Halep si Sorana Cirstea joaca sambata in turul trei la Australian Open

Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, si Sorana Cirstea, locul 38 WTA, vor evolua, sambata, in turul trei la turneul de grand slam Australian Open, conform programului anuntat de organizatori.Halep o va intalni pe Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA, in al doilea meci al zilei pe John Cain Arena, nu inainte de ora 03.30 a Romaniei. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o data, in 2016, la Bucuresti, in sferturi, cand jucatoarea romana s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2. ... citeste toata stirea