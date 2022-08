Simona Halep: Victoria de la Toronto inseamna enorm pentru mine. Multumesc fanilor romani

Simona Halep a postat, luni, un mesaj pe Facebook, in care spune ca victoria de la Toronto inseamna enorm pentru ea si a multumit fanilor pentru ca au facut-o sa se simta ca acasa."Aceasta victorie inseamna foarte mult pentru mine. M-am reintors din punct de vedere mental din aprilie anul acesta. Dupa ce am ajuns in semifinalele de la Wimbledon, castigarea trofeului de aici este un alt pas mare. Multumiri speciale romanilor de aici din Toronto care m-au facut sa ma simt ca acasa! ... citeste toata stirea