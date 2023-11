Federatia Romana de Canotaj si-a premiat, miercuri, cei mai buni sportivi, in cadrul unei gale in care s-a celebrat un an de exceptie, cu 39 de medalii castigate de canotorii romani la competitiile internationale importante si 11 barci calificate la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.Elisabeta Lipa, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport, a decernat doua dintre premiile "Galei Canotajului Romanesc 2023". In cadrul evenimentului, au fost premiati cei mai buni sportivi ai anului 2023, ... citeste toata stirea